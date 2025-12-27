Haberler

Erciş'te trafik kaza: 1 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş-Van yolu üzeri Haydarbey Mahallesi şeker fabrikası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ACC 028 plakalı Fiat Egea marka otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık polis, jandarma ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - VAN

