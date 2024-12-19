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Eminönü'nde 2 grup yumruklarla sopalarla birbirine girdi

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Eminönü'nde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, yumruklar ve sopalar havada uçuştu. Yaşanan korkunç kavga bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Fatih Eminönü'nde meydana gelen kavgada tarafların birbirine acımasızca saldırdığı anlara ilişkin görüntüler dehşete düşürdü.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE AYIRDI

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Eminönü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Tekmelerin havada uçtuğu kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Dakikalarca süren o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Eminönü'nde 2 grup yumruklarla sopalarla birbirine girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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