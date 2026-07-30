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Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi

Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi
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Samsun’un Canik ilçesinde emekli bir polis memuru, millet bahçesinde tabancayla hayatına son verdi.

Samsun'un Canik ilçesinde emekli bir polis memuru, millet bahçesinde tabancayla hayatına son verdi.

Olay, saat 22.15 sıralarında Canik ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru C.G. (54), yanında bulunan tabancayla başına ateş etti. Silah sesini duyan ve parkta piknik yapan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan C.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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