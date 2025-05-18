Elmadağ'da LPG'li Araçta Patlama ve Yangın

Elmadağ'da LPG'li Araçta Patlama ve Yangın
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde LPG'li bir otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı ve araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda maddi hasar oluştu.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde LPG'li bir otomobilde patlama sonrası yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. LPG'li olduğu öğrenilen otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı ve araç yanmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yanan araç vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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