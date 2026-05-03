Elektrikli araçtan dumanlar yükseldi, nedeni bulunamayınca çekiciyle götürüldü

Bolu'da park halindeyken dumanlar çıkmaya başlayan Hyundai marka elektrikli araç endişeye yol açtı.

Bolu'da park halindeyken dumanlar çıkmaya başlayan Hyundai marka elektrikli araç endişeye yol açtı. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesinde dumanın nedeni tespit edilemezken, araç incelemeye alınmak üzere olay yerinden kaldırıldı.

Olay, Aktaş Mahallesi Akıncılar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan Hyundai marka elektrikli araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden araç sahibi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları ilk incelemede dumanın çıkış nedenini tespit edemedi. Elektrikli araç, detaylı inceleme yapılmak üzere çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - BOLU

