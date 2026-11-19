Elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki Osman Kaan Yakışıklı, Yozgat'ta toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yozgat'ta elektrik panosunun kapağını açtıktan sonra elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki Osman Kaan Yakışıklı hayatını kaybetmişti. Genç için Çapanoğlu Büyük Cami'de cenaze namazı kılındıktan sonra naaşı Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Beldesi mezarlığına defnedildi.
Yozgat'ta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Osman Kaan Yakışıklı'nın cenazesi toprağa verildi.
Yozgat'ta Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde elektrik panosunun kapağını açtıktan sonra elektrik akımına kapılan Osman Kaan Yakışıklı (18) hayatını kaybetmişti. Yozgat Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen genç için cenaze namazı kılındı. Osman Kaan Yakışıklı'nın naaşı, Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından, Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Beldesi mezarlığına defnedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı