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Kahramanmaraş'ta otomobil kanala uçtu: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil kanala uçtu: 4 yaralı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir otomobilin kanala uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan ilçesine bağlı İğde Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan 4 yaralı, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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