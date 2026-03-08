Haberler

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Güncelleme:
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde tedavisi yapıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

