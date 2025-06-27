Elazığ'da Trafikte Yol Verme Nedeniyle Baltalı-Sopalı Kavga

Elazığ'da trafikte yol verme nedeni ile çıkan baltalı-sopalı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki araçlardan biri, başka bir aracın önüne hızlıca geçip ilerlemeye devam etti. Işıklarda duran araçlardaki şahıslar arasında yaşanan olay nedeni ile sözlü tartışma çıktı. Tartışma bir anda baltalı-sopalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. - ELAZIĞ