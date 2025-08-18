Elazığ'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: 1 Yaralı
Elazığ'da bir trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Alkollü sürücünün sebep olduğu kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, merkez Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü sürücü İ.Ç. idaresindeki 23 AAE 400 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen E.D. yönetimindeki 35 DYN 23 plakalı otomobile çaptı. Kaza sonrasında taraflar arası kavga çıktı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ve kavgayla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı. - ELAZIĞ

