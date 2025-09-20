Haberler

Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Elazığ-Malatya yolunda hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya yolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
