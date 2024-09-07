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Elazığ'da tır ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Elazığ-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Elazığ- Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kömürhan köprüsü yakınlarında tır ile otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa Malatya Güncel trafik Yaşam Kaza

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