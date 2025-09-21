Elazığ'da Taksi ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Elazığ-Malatya Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Malatya Caddesi Hazar Dağlı Akıllı Kavşağı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa