Elazığ'da Taksi ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Elazığ-Malatya Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Malatya Caddesi Hazar Dağlı Akıllı Kavşağı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
