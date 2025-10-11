Elazığ'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar-Bingöl karayolu Saraybahçe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastenelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ