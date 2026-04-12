Elazığ'da inşaat iskelesi çöktü: 4 işçi yaralandı

Elazığ'da yapımı devam eden su arıtma tesisinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 4 işçi yaralandı.

Olay, Yurtbaşı Beldesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesine ait su arıtma tesisinde, işçilerin çalıştığı iskele çöktü. Olayda 4 işçi hafif yaralandı. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

