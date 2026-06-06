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Elazığ-Tunceli yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Elazığ-Tunceli yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sağanak yağışın yol açtığı sel nedeniyle Elazığ-Tunceli karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı, sel sularında mahsur kalan bir kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde etkili olan yağışların yol açtığı sel nedeniyle Elazığ-Tunceli karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapanırken, sel sularında mahsur kalan 1 vatandaş arama ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, bölgede sel felaketine yol açtı. Sel sularının hızla yükselmesi sonucu Kovancılar-Tunceli kara yolu çift taraflı olarak tamamen ulaşıma kapandı. Yolun kapanmasıyla birlikte seyir halindeki yolda kalan 1 vatandaş, suların ortasında aracında mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri, polis, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin sel sularına karşı yürüttüğü çalışma sonucunda, mahsur kalan vatandaş güvenli bir şekilde kurtarıldı. Selden çıkarılan vatandaş, ilk sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansa alındı.

Bölgede çift taraflı kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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