Haberler

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada 1 kişi yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da iki kişi arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, İcadiye Mahallesi Sarısaltuk Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün gece daha önceden aralarında husumet bulunan C.B. ile İ.K., karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle İ.K. yanında bulundurduğu pompalı tüfekle, tartıştığı C.B.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli, asayiş şube ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Konya'da kullandığı motosikletle kaza yapan profesör hayatını kaybetti

Kullandığı motosikletle kayaya çarpan profesör hayatını kaybetti
Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak

Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı

Görüntü Türkiye'den! Hareket edecek yer kalmadı