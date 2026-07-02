Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da iki kişi arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, İcadiye Mahallesi Sarısaltuk Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün gece daha önceden aralarında husumet bulunan C.B. ile İ.K., karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle İ.K. yanında bulundurduğu pompalı tüfekle, tartıştığı C.B.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli, asayiş şube ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı