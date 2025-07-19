Elazığ'da Pikap ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Elazığ'da meydana gelen kazada, pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.
Elazığ'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Selahattin Eyyübi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki pikap ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, kazayla ilgili incelemeldu sürüyor. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa