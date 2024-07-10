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Elazığ'da otomobilin çarptığı şahıs ağır yaralandı

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Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde bir otomobil, yol kenarında yürüyen bir şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da yol kenarında yürüyen şahıs, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, merkez Karşıyaka Mahallesi Cahit Dolakay Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 KDU 687 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen O.T.'ye (37) çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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