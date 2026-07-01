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Elazığ'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil takla attı: 1 yaralı
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Elazığ-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, savrularak ters döndü. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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