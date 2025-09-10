Haberler

Elazığ'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: Maddi Hasar Meydana Geldi

Elazığ'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: Maddi Hasar Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Caddesi'nde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kaza sonucu yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kaza da maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil ile kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Tedbir amaçlı kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM'de etek altı görüntü çeken şahıs böyle yakalandı

Etek altı sapığı böyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.