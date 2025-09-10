Elazığ'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: Maddi Hasar Meydana Geldi
Malatya Caddesi'nde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kaza sonucu yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kaza da maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil ile kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Tedbir amaçlı kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa