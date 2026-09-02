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Elazığ'da orman yangını: Ekipler seferber oldu

Elazığ'da orman yangını: Ekipler seferber oldu
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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde kırsalda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kırsalda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiği ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesi Hamzalı köyü mevkiinde kırsal alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyüp ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'nce 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 pikap, 6 teknik eleman, 10 muhafaza memuru ve 45 orman işçisi sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ve jandarma ekiplerinin de gönderildiği bölgede, yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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