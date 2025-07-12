Elazığ'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 45.9 Gram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 45.9 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir otomobilde 45.9 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma tarafından yapılan çalışmada 45.9 gram kubar esrar ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Gezin Yol Kontrol Noktasında yapılan faaliyette, bir otomobilde yolcu olarak bulunan H.T.'ye narkotik köpeği Varan tepki verdi. Bunun üzerine yapılan araç aramasında, yaklaşık dara ağırlığı 45.9 gema kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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