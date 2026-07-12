Kazada sıkışan sürücü için ekipler seferber oldu

Elazığ'da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada, sıkışan sürücü için AFAD ve itfaiye ekipleri zamanla yarışarak sürücüyü kurtardı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu Gözeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 35 BLM 733 plakalı tır ile, H.Y. idaresindeki 23 APL 400 plakalı tır çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanarak tırın içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin yoğun çabasının ardından kurtarılarak olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı