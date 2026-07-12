Haberler

Kazada sıkışan sürücü için ekipler seferber oldu

Kazada sıkışan sürücü için ekipler seferber oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ-Malatya karayolunda iki tırın çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı, sıkıştığı tırdan AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada, sıkışan sürücü için AFAD ve itfaiye ekipleri zamanla yarışarak sürücüyü kurtardı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu Gözeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 35 BLM 733 plakalı tır ile, H.Y. idaresindeki 23 APL 400 plakalı tır çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanarak tırın içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin yoğun çabasının ardından kurtarılarak olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

İran savaşının fikir babası Lindsey Graham hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MİT, şehit ajanı Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı

İşte şehit ajanın yıllar sonra ortaya çıkan resmi
Venezuela'da depremlerde ölü sayısı 4 bin 333'e yükseldi

Kan donduran bilanço! Ölenlerin sayısı 4 bin 333'e yükseldi
2 valizini alıp çıktı, sırra kadem bastı! 17 yaşındaki Ceren'den haber yok

2 valizle evden ayrıldı! Ceren'den 11 gündür tek bir iz yok
Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü

Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı