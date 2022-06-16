Elazığ'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı Elazığ'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı Elazığ'da bir işyerinden çeşitli demir malzemeleri çalan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Elazığ'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı ELAZIĞ - Elazığ'da bir işyerinden çeşitli demir malzemeleri çalan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan bir işyerinden çeşitli demir malzemelerinin çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin Y.E. G., H.M., U.K. ve M.K. olduğunu tespit etti. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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