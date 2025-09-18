Haberler

Elazığ'da Halk Otobüsünde Kavga

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir halk otobüsünde şoför ile bir yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme tokat kavga, diğer yolcuların müdahalesiyle sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da halk otobüsünde şoför ile bir yolcunun tekme tokatlı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yurtbaşı beldesi halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcuyla şoför arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. O anlar ise bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD'li şarkıcı D4vd'nin aracında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Ünlü şarkıcının arabasında bulunan cesedin kimliği belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melek Mosso'dan radikal imaj değişimi

Ünlü Şarkıcıdan büyük değişim! Bu halini unutun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.