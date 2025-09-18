Elazığ'da Halk Otobüsünde Kavga
Elazığ'da bir halk otobüsünde şoför ile bir yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme tokat kavga, diğer yolcuların müdahalesiyle sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Yurtbaşı beldesi halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcuyla şoför arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. O anlar ise bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa