Elazığ'da Halk Otobüsünde Kavga

Elazığ'da halk otobüsünde şoför ile bir yolcunun tekme tokatlı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yurtbaşı beldesi halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcuyla şoför arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. O anlar ise bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - ELAZIĞ