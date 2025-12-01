Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 215 Olay, 259 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 215 asayiş olayında, 259 şüpheli yakalanırken 38 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 23-30 Kasım 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 215 olayda 259 şüpheli yakalanırken, 38 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 61 bin 95 şahıs ve 20 bin araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 2 bin 969'una cezai işlem uygulanırken 264 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 33 adet trafik kazasında 41 kişinin yaralandı.

Yapılan çalışmalarda,15 adet tabanca, 4 adet tüfek, 90 adet fişek/kartuş, 16 adet mühimmat, 9 adet kesici alet, 31,65 gram esrar, 6,1 gram kubar esrar, 24,84 gram metamfetamin, 7 gram bonzai hammaddesi, 881,97 gram bonzai, 161 adet sentetik ecza ve ecstasy, 78 gram kannabinoit, skunk 5,8 gram ele geçirildi. Çalıntı olarak, 2 adet motosiklet, 24 adet altın ele geçirildi. Kaçak olarak, 12 bin adet makaron, 965 paket sigara, 193 adet ayakkabı ele geçirildi. - ELAZIĞ