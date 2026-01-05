Haberler

Elazığ'da asayiş uygulamaları: 171 olayda 213 şahıs yakalandı

Elazığ'da 28 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında 171 asayiş olayı meydana geldi, 213 şahıs yakalandı, 13 kişi tutuklandı. Denetimlerde çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Elazığ Valiliği, 28 Aralık- 4 Ocak tarihlerini kapsayan haftalık asayiş bültenini yayımladı. Bültende yer alan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen 171 olayda 213 şahıs yakalandı, 13 kişi de tutuklandı. Çalışmalarda 48 bin 171 şahıs ve 21 bin 732 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, bin 142'sine cezai işlem uygulanırken 100 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 20 adet trafik kazasında 46 kişinin yaralandı.

Yapılan çalışmalarda; 3 adet tabanca, 5 adet tüfek, 12 adet fişek/kartuş, 6 adet kesici alet, 174,47 gram esrar, 16,1 gram kubar esrar, 390,38 gram metamfetamin, 299,43 gram bonzai, 22,05 gram bonzai hammaddesi, 356 adet sentetik ecza ve ecstasy, 2,81 gr kokain ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, çalıntı olarak 1 adet motosiklet ve 1 adet otomobil, kaçak olarak ise 61,5 litre alkol ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
