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Elazığ'da Ev Yaptırmak İçin Emekli İkramiyesini Yatıran Şahıs Dolandırıldığını İddia Etti

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Elazığ'da yaşayan bir şahıs, köyüne ev yaptırmak için yatırdığı emekli ikramiyesinin dolandırıldığını iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Şahıs, evin bir yıldır yapılmadığını ve parasını alamadığını belirtti.

Elazığ'da köyüne ev yaptırmak için emekli ikramiyesini yatıran şahıs, dolandırıldığını iddia ederek savcılığa şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yaşayan 4 çocuk babası Ahmet Kutlu (66), Elazığ merkeze bağlı Koruk köyünde depremden sonra yıkılan evinin yerine bir ev yaptırmak istedi. Bunun üzerine yeğenin evini yapan bir şirket ile anlaşan Kutlu, ilk etapta 300 bin lira gönderdi. Kutlu, evinin bir yıldır yapılmadığını ve parasını alamadığını iddia ederek savcılığın yolunu tuttu. Dolandırıldığını iddia eden Kutlu, şahıstan şikayetçi oldu.

Ev yaptırmak için internette bu şahsın ev yaptığını gördüğünü aktaran Kutlu, "Daha önce de benim yeğenime yapmıştı. Bana 80 metrekare bir ev yapar mısın dedim yaparım dedi. 520 bine yaparım dedi. Ondan sonra bana biraz para verin malzeme alıyım dedi. Biz de parayı gönderdik. Yeğenimin evini bitirdikten sonra benim eve başlayacağını söyledi. Havalar sıcak beton atamayız dedi. Bu kez kışa girdik. Kışında beton çatlar dedi. Ona da eyvallah dedik. Şahsa bizim ev ne oldu ne zaman yapacaksın dedik, abi ben kanserim dedi. Elimde işler var onları bitireyim senin işe başlayacağım dedi. Senin ev için proje lazım dedi. Projeleri de ben kendim çıkardım. Her gelip gittiğimde bahane uydurdu. Ben senin evini yapmayacağım dedi. Proje 80 metrekare dedin, başka çizdirmişsin dedi. Onda bir problem yok, mazeret gösterme dedim. Bu evimi yapacaksın dedim. Ekim ayında 300 bin lira gönderdim. Bir sene oldu yapmadı. Salladı evi yapmadı. Sonra geldim, ben burada 1 ay otellerde kaldım. Ankara'dan geldim ve yerim uzak. Bir ay Elazığ'da evimi yapsın diye otellerde kaldım. Benim paramı geri versin. Evden de vazgeçtim. Ev falan yapmaz bu. Ortalama 20'ye yakın mağdur da var. Savcılığı şikayet ettim. Ben emekli oldum ikramiye birikimimi oraya yatırdım. Dişimizle tırnağımızla kazanan insanlarız" dedi.

Kendisi hakkındaki iddialara yazılı cevap veren T.T. ise "Benimle anlaşması 70 metrekare ve sözleşmem de var. Talep ettiği ev 115 metrekaredir. 20 metrekare de veranda istiyor. Toplam 135 metre kare istiyor. Ben de avukatıma sözleşmemizi feshedip parasını iade edin dedim. Sözleşme fesih olunca ve ona tebligat gittikten sonra parası iade olacak. Ben maddi manevi her türlü dava açtım. Bir kaç da tahlil verdim. Akciğerimde bir kitle belirdi. Çok şükür bir sıkıntı yokmuş. Konuşurken ben hastane sürecindeyim gidip geliyorum dedim" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Dolandırıcılık Hukuk 3.Sayfa Emlak Güncel Haberler

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