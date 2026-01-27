Elazığ'da hasarlı bina iş makinesiyle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar gören binaların yıkımları sürüyor. Bu çerçevede binanın yıkım anı kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Doğukent Mahallesi'nde bulunan 5 kat, 10 daireli bir bina iş makinesi ile yıkıldı. Binanın yıkım anı cep telefonuyla görüntülendi. - ELAZIĞ