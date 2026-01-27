Elazığ'da hasarlı bina iş makinesiyle yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Elazığ'da ağır hasar gören binaların yıkımları hızla sürüyor. Doğukent Mahallesi'nde bir bina iş makinesi ile yıkılırken, olay anı cep telefonuyla kaydedildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar gören binaların yıkımları sürüyor. Bu çerçevede binanın yıkım anı kameralara yansıdı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Doğukent Mahallesi'nde bulunan 5 kat, 10 daireli bir bina iş makinesi ile yıkıldı. Binanın yıkım anı cep telefonuyla görüntülendi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa