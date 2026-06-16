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Elazığ'da kontrolden çıkan cip köprüden dereye uçtu: 3 yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkan cip köprüden dereye uçtu: 3 yaralı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, köprüden dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, köprüden dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan ilçesine bağlı Yalıntaş köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen HH-HD 1156 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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