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Elazığ’da çıkan yangın söndürüldü

Elazığ’da çıkan yangın söndürüldü
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Elazığ’da bir mahallede çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'da bir mahallede çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'ın Sugözü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ve mahalle sakinleri yangına ortaklaşa müdahalede bulundu. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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