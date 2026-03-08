Haberler

Elazığ'da işçilerin çatıda tehlikeli çalışması

Elazığ'da inşaat halindeki bir binanın çatısında önlem almadan çalışan işçiler, yürekleri ağızlara getirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da herhangi bir önlem almadan inşaat halindeki binanın çatısında çalışan işçiler, yürekleri ağızlara getirdi.

Olay, merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 10 katlı inşaat halindeki bir binanın çatı kısmında yaşandı. Çatıda çalışma gerçekleştiren işçilerin, herhangi bir önlem almadan iş yaptığı görüldü. İşçiler, canını hiçe sayarak uzunca bir süre çalıştı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
