Elazığ'da deprem anı kamerada: Biri panik yaptı, diğeri oyuna devam etti
Güncelleme:
Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem anı, iki kuzenin oyun oynadığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kuzenlerden biri panik yaşarken diğerinin sakin kalması dikkat çekti.

Elazığ'ın Baskil ilçesindeki 4.7 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Oyun oynayan iki kuzenden birinin panik yaptığı, diğerinin oyuna devam ettiği görüldü.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sırasında iki kuzenin bir iş yerinde oyun oynadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Depremi fark eden kuzenlerden biri kısa süreli panik yaşarken, diğerinin ise sakinliğini koruyarak oyuna devam ettiği görüldü. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. - ELAZIĞ

