Ehliyetsiz Sürücünün Kamyonu Halk Otobüsüne Çarptı, 1 Yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonun özel halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Arif Bey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki dönel kavşakta meydana gelen olayda, ehliyeti olmadığı öğrenilen K.A.'nın yönetimindeki 52 K 0993 plakalı kamyon, S.M. idaresindeki 54 J 6516 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Kazada refüje çarpan otobüsteki 1 yolcu hafif yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Meydana gelen kaza sonrasında ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uygulanırken kamyon trafikten men edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA