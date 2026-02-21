Haberler

Dur ikazına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü 28 bin 875 TL cezadan kaçamadı

Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne toplam 28 bin 875 TL idari para cezası kesildi. Ehliyetsiz araç kullanmak ve yaya yollarında seyir etmek gibi sebeplerle ceza uygulandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan motorsiklet sürücüsü 28 bin 875 lira cezadan kaçamadı.

Uzunköp.rü Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yürütülen devriye görevi sırasında, İnönü Caddesi üzerinde bir motosikletin yaya yollarında seyir ettiği tespit edildi. Ekipler tarafından sesli ve ışıklı uyarı sistemiyle "dur" ihtarı yapılmasına rağmen motosiklet sürücüsü Cennet Sokak üzerinden 19 Mayıs Caddesi istikametine kaçtı.

Kovalamaca sonucu motosiklet 19 Mayıs Caddesi üzerinde usulüne uygun şekilde durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Bahse konu motosikletin ruhsat sahibine, ehliyetsiz araç kullanmak,yaya yollarında araç kullanmak,dur ikazına uymamak maddelerinden toplam 28 bin 875 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
