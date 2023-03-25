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Ehliyet sınavında kopya çekmek isterken yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Ehliyet sınavında kopya çekmek isterken yakalandı

Ağrı'da ehliyet sınavına giren bir kişi, kopya çekmek için vücuduna gizlediği elektronik düzenekle yakalandı.

Ağrı'da ehliyet sınavına giren bir kişi, kopya çekmek için vücuduna gizlediği elektronik düzenekle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu sınavlarının yapıldığı E-Sınav Merkezi'nde ehliyet sınavına giren bir kişinin durumundan şüphelenen gözetmenler durumu polise bildirdi. Polisler tarafından bu kişi üzerinde yapılan aramada, kulağında ve kıyafetlerinin altında kopya çekmek için özel hazırlanmış düzenek bulundu. Kulak içinde dışarıyla iletişim sağlayan ses, düğme görünümlü kamera ve internet sağlayıcı wi-fi cihazı ve kartvizit görünümlü sim kart düzeneğiyle yakalanan bir kişi hakkında "Sınav Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Eğitim Müdürlüğü Ağrı 3. Sayfa Haberler

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