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Isparta'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Isparta'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 4 olarak açıklandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Sorkuncak mevkisi yakınlarında saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, Turgut Kuzal (56) yönetimindeki 33 TK 366 plakalı otomobil ile Zekiye Hacıvelioğlu (43) idaresindeki 32 PC 792 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada hayatının kaybeden Turan Taşyaran'ın (69) ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Zekiye Hacıvelioğlu da yapılan tüm müdahalede hayatını kaybetti. Kazada yaralı sayısı 4 olurken, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2'ye yükseldi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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