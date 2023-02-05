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Ege Denizi'nde göçmen teknesi battı: 4 ölü

3. Sayfa Haberleri

Ege Denizi'nde göçmen teknesi battı: 4 ölü

Ege Denizi'nde bulunan Yunanistan'a bağlı İleryoz Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 1'i kadın 3'ü çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybetti.

Ege Denizi'nde bulunan Yunanistan'a bağlı İleryoz Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 1'i kadın 3'ü çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybetti.

Ege Denizi'nde bir tekne faciası daha yaşandı. Yunanistan'a bağlı İleryoz Adası açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, kazada 1'i kadın, 3'ü çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybettiği aktarılarak, 41 kişinin ise kurtarıldığı ifade edildi. Açıklamada, 3 çocuğun hastanede hayatını kaybettikleri belirtilerek, kurtarılan göçmenlerin 8'inin İleroz Adası'ndaki hastaneye, 33'ünün ise Kabul ve Kimlik Belirleme Merkezine sevk edildiği aktarıldı.

Yetkililer ayrıca, alabora olan tekneden kurtulan ve kayalıklara sığınan 6 göçmenin ise Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı AS 332C1 Süper Puma tipi helikopterle kurtarıldığını açıkladı.

Türkiye'ye 20 mil uzaklıkta bulunan adanın etrafı büyük ölçüde kayalıklardan oluşuyor. Teknenin rüzgarın şiddeti ile kıyıya yakın kayalara çarparak su aldığı ve alabora olduğu tahmin ediliyor. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Ege Denizi 3. Sayfa Haberler

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