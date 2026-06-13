Trafiğe kapalı alanda kaza: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol yapımı nedeniyle trafiğe kapalı alanda motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol yapımı nedeniyle trafiğe kapalı olan yolda yaya olarak yürüyen A.H.T.'ye, B.A.G. idaresindeki 09 ATR 490 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı