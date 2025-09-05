Haberler

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 625 Gram Bonzai ve Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 625,41 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız av tüfeği ve 15 bin lira para ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince bir adrese yapılan aramalarda 625,41 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" (TCK-188) suçundan tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
