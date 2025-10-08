Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir otomobilde kedi taşıma çantasına gizlenmiş 2 kilo 302.21 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şehir dışından ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan otomobil durduruldu. Ekiplerin araçta narkotik köpeği ile yaptıkları aramada bagajdaki kedi taşıma çantasına gizlenmiş 2 kilo 302.21 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR