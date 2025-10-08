Haberler

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şehir dışından ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan otomobil durduruldu. Ekiplerin araçta narkotik köpeği ile yaptıkları aramada bagajdaki kedi taşıma çantasına gizlenmiş 2 kilo 302.21 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
