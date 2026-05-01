Haberler

Edirne'ye 1 Mayıs katlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Edirne'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak için yola çıkan işçileri taşıyan otobüsün su kanalına girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak Edirne'ye giden ve içerisinde 45 kişinin bulunduğu F.K. idaresindeki 34 LPF 704 plakalı otobüs, Ahimehmet Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

