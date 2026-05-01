Edirne'ye 1 Mayıs katlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Edirne'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak için yola çıkan işçileri taşıyan otobüsün su kanalına girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak Edirne'ye giden ve içerisinde 45 kişinin bulunduğu F.K. idaresindeki 34 LPF 704 plakalı otobüs, Ahimehmet Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

