Edirne Pazarkule Gümrük Kapısı'nda 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Edirne Pazarkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, LPG tankları içine gizlenmiş 19 kilo 692 gram esrar ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.

Edirne Pazarkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, LPG tanklarının içine gizlenmiş 19 kilo 692 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personeli tarafından riskli olarak değerlendirilen araç, X-Ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada aracın alt kısmında bulunan LPG tanklarında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Araç, memur refakatinde arama hangarına alınarak detaylı kontrol edildi. Narkotik dedektör köpeği Bodri de LPG tanklarına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, tankların içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Yapılan aramada, aracın altında üzeri metal levha ile kapatılmış, birbirine monte edilmiş 4 parçadan oluşan iki LPG tankı içerisinde toplam 19 kilo 692 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat işlemlerinin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
