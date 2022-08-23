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Edirne haberi: Edirne'de şiddetli yağmur: Yollardan adeta nehir aktı

3. Sayfa Haberleri

Edirne 3. sayfa haberine göre Edirne'de şiddetli yağmur: Yollardan adeta nehir aktı Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollardan akan su nehir görüntüsü oluşturdu.

Edirne'de şiddetli yağmur: Yollardan adeta nehir aktı

EDİRNE - Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollardan akan su nehir görüntüsü oluşturdu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bulgaristan'da gece saatlerinde başlayan ve birçok bölgede su baskınına neden olan sağanak yağış, Edirne'nin Bulgaristan'a sınır bölgelerinde de etkili oldu. Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Kemalköy ve çevre köylerde şiddetli yağış zor anlar yaşattı. Kapıkule Sınır Kapısı yolu adeta nehir olup aktı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği Kapıkule'de, peronlarda da su birikti.

Kapıkule bölgesinde yaklaşık 1 saat süren yağış, su baskınlarını beraberinde getirirken, şehir merkezinde ise yağış görülmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - 3. Sayfa

Bulgaristan Edirne su 3. Sayfa Haberler

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