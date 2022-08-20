Edirne 3. sayfa haberi... Edirne'de asayiş uygulaması 3. Sayfa Haberleri Edirne haberler... Edirne'de asayiş uygulaması Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarını sıklaştırdı. Edirne'de asayiş uygulaması EDİRNE - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarını sıklaştırdı. Asayiş ekipleri tarafından Zübeyde Hanım Caddesi başta olmak üzere şehrin kalabalık noktalarında gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araçlarda bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması yapıldı. Şüpheli görülen sürücü ve yolculara üst araması yapan ekipler, bazı araçların bagajlarında da arama yaptı. Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa Edirne Emniyet Müdürlüğü Edirne 3. Sayfa Haberler

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