Keşan'da silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde, park halindeki minibüse yapılan silahlı saldırıda Metin Budak hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda tabancayla saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi'ndeki bir apartmanın otoparkına park eden Metin Budak'ın 34 YZS 43 plakalı minibüsüne kimliği belirsiz bir kişi belinden çıkardığı tabancayla açık olan camdan içeri 6 el ateş etti. Minibüs sürücüsü Budak, göğsüne isabet eden mermiler ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Metin Budak, özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Budak, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Budak'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
