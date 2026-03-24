İpsala Sınır Kapısı'nda minibüste cins hayvanlar ele geçirildi

Güncelleme:
İpsala Sınır Kapısı'nda gümrük ekipleri, minibüste yapılan aramada 2 alpaka ile 67 cins kanatlı hayvan buldu. Sürücü gözaltına alındı, hayvanlar koruma altında.

Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda, yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 2 alpaka ile 67 cins kanatlı hayvan ele geçirildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi çerçevesinde B.Ö. idaresindeki minibüsü durdurdu. Sürücünün "yasaklı ürün yok" beyanına rağmen arama hangarına sevk edilen araçta; 2 alpaka, 58 cins güvercin ve 9 cins tavuk tespit edildi.

Kaçak hayvanlara el konulurken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Hayvanların Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
