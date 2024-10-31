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Eber Gölü'nde Sazlık Yangını: İtfaiye ve Vatandaşlar Seferber Oldu

Eber Gölü'nde Sazlık Yangını: İtfaiye ve Vatandaşlar Seferber Oldu
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Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan Eber Gölü'nün sazlık alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın sırasında alevler arasında kalan hayvanların kaçma anları amatör kameralara yansıdı.

Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan Eber Gölü'nün Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan kısmındaki sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Eber Gölü'nün Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında kalan kısmında sazlık alanda gece geç saatlerde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Gölün kuruyan kısımlarındaki sazlıklarda başlayan yangında dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Endemik bitki türleri ile birlikte birçok hayvana ev sahipliği yapan gölde çıkan yangında alevlerin zaman zaman metrelerce yükseldiği gözlendi. Alevlerin arasında kalan bir kirpi ile kaplumbağanın kaçtığı anlar ise amatör kameralara yansıdı.

Türkiye'nin en büyük göllerinden olan Eber Gölü, Afyonkarahisar ve Konya sınırları içerisinde kalıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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