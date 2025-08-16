Eber Gölü Çevresinde Yeniden Yangın Panik Yaratıyor

Afyonkarahisar'da Eber Gölü çevresinde önceki gün çıkan yangın sonrası, otluk alandan yeniden dumanların yükseldiği belirtildi. İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bolvadin ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük 12'nci gölü olan Eber Gölü'nün çevresinde 14 Ağustos 2025 tarihinde yangın çıkmıştı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, aynı yerdeki otluk bir alandan yeniden dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. An itibariyle hem ekipler hem de bölge sakinleri yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
